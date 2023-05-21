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Siyaset DEVA'dan bomba itiraf! "Baştan biliyorduk"
Siyaset

DEVA'dan bomba itiraf! "Baştan biliyorduk"

Yeniakit Publisher
2023-05-21 11:23:00 -
DEVA'dan bomba itiraf! "Baştan biliyorduk"

Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama geldi. Şahin, "Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yoğun katılımlı oy kullanma işlemiyle birlikte demokrasiye olan inanç bir kez daha gözler önüne serildi.

İlk turda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi neredeyse ilk turda bitirecek bir oy oranına sahip olması ise Millet İttifakı'nda moralleri bozdu.

Üstüne bir de CHP'de yaşanan veri krizi muhalefeti iyice karıştırdı.

Yaşananların ardından Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şahin, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti.

Seçimin ilk turda kazanılmayacağını CHP'lilerin de bildiğini ifade eden Şahin, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin de bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Son haftada mitingler ve kamuoyundaki ilgiden ötürü ilk turda kazanılacakmış havasına girildiğini de belirten Şahin, "Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı." dedi.

Herkesin elindeki verilerde seçimin ikinci tura kaldığının bilindiğini de sözlerine ekleyen Deva Partili İdris Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP’li dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin önünde mevcut anketler vardı. Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı. Oysa herkesin elinde somut verilerle ikinci tura kalan bir seçimdi. Bunu da hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi’ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi.

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Yorumlar

Tüzel

O zaman ikinci turda da kazanamayacaklarını biliyorlar :))

KemalIstanbul

Kazanacağız, rahat olsun kendisi gençlik yanında
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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