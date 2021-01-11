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Siyaset DEVA Partisi’nin A takımı belli oldu
Siyaset

DEVA Partisi’nin A takımı belli oldu

CHP'lileşme sürecinde emin adımlarla ilerleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, partinin A takımını belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:52:00 -
DEVA Partisi’nin A takımı belli oldu

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, 1. Olağan Büyük Kongre’nin ardından Genel Başkan Ali Babacan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda partinin 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi. 5 isim de Babacan tarafından başdanışman olarak görevlendirildi.

Yeni görevlendirmelere ve seçim sonucunda partinin kurmay kadrosu şu şekilde belirlendi:

Genel Merkez Başkanlık Kurulu: Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri: Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeleri: Kadriye Esra Aygün, Kemal Can Gür, Furkan Arık.

Genel Başkan Başdanışmanları: Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar."

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Yorumlar

kibarcik

yahu kıbır ve mıllete yukarıdan bakmaya alıskın nıhat aga nerede ayıp yahu ona yapılırmı bu veselalm
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