DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Tele1 ekranlarında Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programında çarpıcı bir seçim ittifakı kulis bilgisi gündeme geldi.

MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni seçim yasasının partileri ittifakla seçime girmeye yönlendirdiğini ifade ederek, “DEVA Partisi de yüzde yedi meselesini çok rahat bir şekilde HDP ile birlikte aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği bir beraberlik de gündeme gelebilir” dedi.

Katırcıoğlu doğruladı

Hakan Aygün ise Mehmet Ali Kulat’ın bu ifadelerini programın bir diğer konuğu HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’na sordu. Erol Katırcıoğlu da iki parti arasındaki görüşmeleri doğruladı.

Katırcıoğlu şunları söyledi:

“Son Ali Babacan’ın yaptığı açıklamalar tabii çok sempatiyle karşılandı. Zaten daha önceden beri de öyleydi. Yani Kürtlerin nezdinde. Ben de duyuyordum zaten temaslarımız oluyor. Yani kimsenin Kürt Meselesi’ni konuşmadığı bir zeminde Ali Babacan gibi bir insan çıkıp konuşabiliyor. Bu çok değerli bir şey bence.”