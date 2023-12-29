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Siyaset DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!
Siyaset

DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 03:38:00 -
DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!

Katil İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı günlerde DEVA Partisi, Kırklareli Belediye Başkanlığı adaylığı için yahudi bir ismi seçti.

Yahudi vatandaşı olan Rıfat Rafael Halova, Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partisi'nin Kırklareli Belediye Başkan adayı oldu.

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım yaptığı günlerde, DEVA Partisi'nin aday tercihi tepki çekti.

DEVA'nın yahudi adayı sosyal medya hesabından katil İsrail'i destekleyenlerin mesajını RT etmesiyle gündeme geldi.

Öte yandan DEVA'lı yahudi adayın, bir başka sosyal medya paylaşımında da eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt üzerinden milli değerlere savaş açtığı görüldü.
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