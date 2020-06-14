Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na olay cevap: Miki'yi kınar mısınız?

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında atılan provokatif ve çirkin tweet üzerinden hükümeti hedef almaya kalktı.

Yeneroğlu, "Tepedekilerin diline göre madem ülkenin yarısı terörist, bu durumda her şeye müstehaktır diye düşünen nefret doldurulmuş insanları hergün ezdiğiniz hukuka ve ahlaka nasıl davet edeceksiniz? Başak Demirtaş'a sahip çıkıyormuş gibi yapan birtakım siyasiler ülkemizde nefreti yayanlardır!" şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Bunun üzerine Gazeteci Kenan Kıran, Deva Partisi vekili Yeneroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili attığı çirkin tweetleri hatırlatarak "Sayın Mustafa Yeneroğlu; Miki’yi kınar mısınız?" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın annesine küfür edilen bir duvar yazısını paylaşarak, "Ben yazmadım, Miki yazdı" şeklinde ahlaksız bir paylaşımda bulunmuştu.