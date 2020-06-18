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Gündem

Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na istifa çağrısı

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:49:00 -
Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na istifa çağrısı

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na sert tepki gösterdi.

Metiner, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’nin oylarıyla vekil seçilmiş Mustafa Yeneroğlu sana diyorum: Erdemli insan partisinden ayrıldığında vekillikten de istifa eder. Dün karşısında el pençe divan durduğun Erdoğan’a karşı bugün takındığın tavır senin kişilik sorunun. Vekillikten istifa et de öyle konuş!"

İşte o mesaj:

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