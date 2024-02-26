DEVA Partisi İBB adayı İdris Şahin'den büyük gaf

DEVA Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Şahin, ilçe adayları tanıtım programda ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Programda kürsüye çıkan İdris Şahin, konuşmasını yaparken dili sürçtü. “Mehmet Akif Ersoy” yerine “Mehmet Akif Erdoğan” dedi. Toplantıda gülüşmeler görüldü.

İBB Adayı İdris Şahin, konuşmasında şunları söyledi: “Konu İstanbul olunca söylenecek çok şey mümkün. Bu iktidarın şehircilik anlayışıyla şehirlerimiz yok oluyor. Bu bizim kaderimiz olamaz. Umutsuzluk yok. İstanbul’u da Türkiye’yi de iki kutuba mahkum etmeyeceğiz. İstanbul’un gözbebeği Ataşehir’e ulaşmak iki buçuk saat sürüyor. İstanbul çaresiz değil. İstanbul iki yanlıştan birine mahkum değil.”