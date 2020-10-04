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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Azerbaycan'ın haklarını sonuna kadar destekliyoruz"
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Azerbaycan'ın haklarını sonuna kadar destekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:01:39 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Azerbaycan'ın haklarını sonuna kadar destekliyoruz"

ÇORUM (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ın, Azerbaycan'ın öz toprağı olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan'ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Babacan, partisinin Çorum'daki bir otelde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğüne işaret etti.

Parti olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Babacan, "Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin öz toprağıdır. Biz, Ermenistan'ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Babacan, DEVA Partisi olarak özgürlük, eşitlik, adalet ve toplumsal barış için yola çıktıklarını aktararak, kongre sürecinde ilk adımı Çorum'dan attıklarını dile getirdi.

Önlerinde çetrefilli bir yol ve uzun sürecek bir mücadele olduğunu ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kutuplaşmadan değil güvenden, kayırmacılıktan değil liyakatten beslenen siyaseti hakim kılacağız. Kadınların ve gençlerin en önde yer aldığı, herkesin eşit seviyede söz sahibi olduğu, engelli vatandaşlarımızın siyasette engellenmediği partimizle adalet, hukuk, özgürlük için geliyoruz. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Artık Türkiye'nin DEVA'sı var."

Kongreye, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Nihat Ergün, Genel Sekreter Sadullah Ergin, Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile çevre illerin il başkanları katıldı.

Babacan, kongrenin ardından Gazi ve İnönü caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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