DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kuruluş amacının muhalefette profesyonelleşmek olmadığını iktidar olmak olduğunu söyledi. AK Parti'den ayrıldıktan sonra CHP ile yakın temaslar kurarak muhafazakar kesimin tepkisini alan Ali Babacan'ın partisinin anketlerdeki durumu hükümet hayallerini suya düşürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasetteki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan'ın iktidar hayali

İktidar olacaklarını ididasında bulunan Ali Babacan, partilerinin kuruluş amacının profesyonel olarak muhalefet yapmak olmadığını söyledi.

Ali Babacan, "Bu ülkenin çıkarlarını şu andaki hükûmetten çok daha iyi koruruz. Türkiye’nin ulusal çıkarlarından asla taviz vermeyiz. Çünkü kavgayla elde edemeyeceğinizin çok daha fazlasını akıllı diplomasiyle elde edersiniz. Biz profesyonel muhalefet yapalım diye DEVA Partisi’ni kurmadık. Bizim amacımız iktidar olmak." şeklinde konuştu.

DEVA Partisi'nin anketlerdeki durumu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hedeflerinin iktidar olduğunu söylese de anketler Babacan'ın iktidar hayalini suya düşürüyor. Yüzde 1-2 seviyesinde gözüken DEVA Partisi'nin bir ittifakın içine resmi olarak girmemesi durumunda Meclis dışında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan CHP ile yakın temaslarda bulunan ve solak medya tarafından ekranlara çıkarılarak parlatılan Ali Babacan muhafazakar kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor.