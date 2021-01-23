  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor
Siyaset

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hayalinin iktidar olmak olduğunu söylese de CHP ile yakınlaşmasından dolayı muhafazakar kesimin tepkisini çekerken anketlerde de partisinin durumunun iç açıcı olmadığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 18:12:00 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kuruluş amacının muhalefette profesyonelleşmek olmadığını iktidar olmak olduğunu söyledi. AK Parti'den ayrıldıktan sonra CHP ile yakın temaslar kurarak muhafazakar kesimin tepkisini alan Ali Babacan'ın partisinin anketlerdeki durumu hükümet hayallerini suya düşürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasetteki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan'ın iktidar hayali

İktidar olacaklarını ididasında bulunan Ali Babacan, partilerinin kuruluş amacının profesyonel olarak muhalefet yapmak olmadığını söyledi.

Ali Babacan, "Bu ülkenin çıkarlarını şu andaki hükûmetten çok daha iyi koruruz. Türkiye’nin ulusal çıkarlarından asla taviz vermeyiz. Çünkü kavgayla elde edemeyeceğinizin çok daha fazlasını akıllı diplomasiyle elde edersiniz. Biz profesyonel muhalefet yapalım diye DEVA Partisi’ni kurmadık. Bizim amacımız iktidar olmak." şeklinde konuştu.

DEVA Partisi'nin anketlerdeki durumu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hedeflerinin iktidar olduğunu söylese de anketler Babacan'ın iktidar hayalini suya düşürüyor. Yüzde 1-2 seviyesinde gözüken DEVA Partisi'nin bir ittifakın içine resmi olarak girmemesi durumunda Meclis dışında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan CHP ile yakın temaslarda bulunan ve solak medya tarafından ekranlara çıkarılarak parlatılan Ali Babacan muhafazakar kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MİLLET

Ey babacan sana kimse oy vermez çünkü seni bu aziz milet çok iyi makamlar verdi sen makami ve reisin kiymetini bilemedin birilerinin dolduruşuna geldin sen bizim gözümüzde 0 sın Alacagin oy orani %01 benden söylemesi sen bilirsin
  • Yanıtla

Tarlacı

Ali ne çekiyorsan çekte, bir az çek. Fazla hayal görme.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!
Gündem

Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli binalar için kapsamlı bir çalışma başlattı. Hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin ke..
CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu
Medya

CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, partisinin samimi ilişkilerde bulunduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a övgüler dizmesini..
Türk futbolunu yasa boğan ölüm haberi
Spor

Türk futbolunu yasa boğan ölüm haberi

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor forması giyen 35 yaşındaki Jamaikalı Luton Shelton, ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay