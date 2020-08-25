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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:46:36 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

ANKARA (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.


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