  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA kendisini MHP’ye rakip görüyor!
Siyaset

DEVA kendisini MHP’ye rakip görüyor!

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP’yi rakip gördüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 16:33:00 -
DEVA kendisini MHP’ye rakip görüyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “DEVA Sn. Bahçeli'nin kabusu oldu çünkü Bahçeli'nin zorba devlet anlayışının tam karşısında DEVA Partisi duruyor. İktidar ortakları ülkeyi düşürdükleri vahim tablo karşısında uyumaya devam etsinler ama unutmasınlar ki sadece bu Pazar değil, her Pazar seçime #DEVAHazır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay