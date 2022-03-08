DEVA kendisini MHP’ye rakip görüyor!

YENİ AKİT ANKARA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “DEVA Sn. Bahçeli'nin kabusu oldu çünkü Bahçeli'nin zorba devlet anlayışının tam karşısında DEVA Partisi duruyor. İktidar ortakları ülkeyi düşürdükleri vahim tablo karşısında uyumaya devam etsinler ama unutmasınlar ki sadece bu Pazar değil, her Pazar seçime #DEVAHazır” ifadelerini kullandı.