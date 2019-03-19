Dev yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor! Şehir’ler şifa dağıtıyor

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastaneleri projesi aralıksız devam ediyor. Bakanlığa bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirilen hastanelerin ilki 2017’de Mersin’de açıldı. Bin 300 yataklı hastanenin ardından yeni yatırımlar geldi. 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, 800 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi faaliyete geçti.

Açılışlar peş peşe

2018’de ise ilk olarak bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi hizmete girdi. Onu bin 38 yataklı Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bin 81 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi takip etti. 2017 ve 2018’de dört bölgede, 8 ilde 8 bin 358 yataklı hastane hizmete sunuldu.

Dünya üçüncüsü

2019’a da şehir hastaneleri yatırımları damga vuruyor. 3 bin 711 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda hasta kabulüne başladı. Kamu ve özel sektör ortaklığı modeli (Public Private Partnership-PPP) projesi olan ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar Euro yatırımla hayata geçirilen hastanede 12 bin personel görev yapacak. 1 milyon 312 bin metrekarelik kapalı alanda 3 bin 711 yatakla dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan Bilkent Şehir Hastanesi’nde bin 554 tek kişilik hasta odası, 82 VIP hasta odası, 725 çift kişilik hasta odası ve 700 yoğun bakım yatağı bulunuyor. 9 ana binadan oluşan sağlık kampüsünde günde 100 bin hastaya hizmet verilmesi planlanıyor.

Binalar yükseliyor

Bu sene ayrıca 3 bin 577 yataklı Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışı yapılacak. 838 yataklı Konya Karatay Şehir Hastanesi, bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, bin 180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 600 yataklı Kütahya Şehir Hastanesi ve 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşaatında da sona gelindi.

En büyük yatırım Başakşehir’de

2020’nin ortalarında açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ise yüzde 40’lık bölümü tamamlandı. 10 bin kişiye ekmek kapısı olacak hastanenin temeli, 2 bin 40 sismik izolatörle donatıldı. Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz tarafından inşa edilen sağlık kampüsünde 8 hastane yer alacak. Genel Hastane 469, Kadın Doğum Hastanesi 359, Psikiyatri Hastanesi 128, Çocuk Hastanesi 521, Kalp ve Damar Hastanesi 327, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi 311, Onkoloji Hastanesi 367 ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasiteli olacak.

Doluluk oranı yüzde 90’ı geçti

Muhalefetin yerden yere vurduğu, yıkmayı vaat ettiği şehir hastanelerine ilgi yoğun. Doluluk oranı yüzde 90’ı aşan hastaneler; muayene, tedavi ve ameliyat taleplerini anında karşılıyor. Gerek muayenehaneler, ameliyathaneler gerek hasta odalar konforu ve rahatlığıyla dikkat çekiyor.

Bilkent’in teknolojik altyapısına Türk Telekom imzası

Şehir hastaneleri yazılım ve donanım hizmetlerini deneyimli teknoloji şirketlerinden alıyor. Örneğin Bilkent Şehir Hastanesi’nin yazılımları iletişim şirketi Türk Telekom tarafından bir araya getirildi. HICAMP Sağlık Çözümleri Platformu’nun devreye alındığı hastanede bu yazılımların ihtiyaç duyduğu veri merkezi kurulumu ile tüm donanım, ağ ve diğer bilgi teknolojileri altyapısının entegrasyonu şirket tarafından gerçekleştirildi. Bilkent Şehir Hastanesi’nin teknolojik altyapısını kurmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Hem yazılım tabanlı çözümler hem de bilişim teknolojileri entegrasyonu çalışmalarını sağlık kampüsleriyle milyonlarca kişiye ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.