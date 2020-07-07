Dev uyuşturucu operasyonuyla çökertilen "şebekenin şifreleri" gerekçeli kararda

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan 8 sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın ajandasında kendi el yazısı ile yazdığı şifreli kodlar ile eroin yakalanan çuvallar üzerindeki yazıların örtüştüğü bilgisine yer verildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen ve 1 ton 535 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili açılan davada 8 sanık hakkında verdiği kararın 191 sayfalık gerekçesini tamamladı.

Gerekçeli kararda, tır dorsesinde ele geçirilen florür madeni yüklü 20 çuvaldan 17'sinin ibare ve yazılarla şifrelendiği ve uyuşturucuyu alacak kişilerin yakalanması amacıyla operasyona başlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu uyuşturucunun suç örgütünce yurt dışından temin edildiği anlatılan kararda, yüksek miktarda haksız kazanç elde etmek amacıyla uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve ithal etmek amacıyla sanık Mehmet Zeki Fidan tarafından kurulan ve elebaşılığını yaptığı suç örgütünün örgüt yöneticisinin Saruhan Özçelik, örgüt üyelerinin Mahmut Mısır, Ali Yıldırım, Hacı Karahan, Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir olduğu iddia edildi. Kararda, örgüt üyeleri arasında yukarıdan aşağıya dikey olarak hiyerarşik bir yapının bulunduğu ve bu yapının özellikle örgüt üyelerinden ele geçen kriptolu telefonlardan tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, örgütün faaliyet alanı olan uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını sürekli şekilde yaptıkları ve Ekim 2018'den itibaren aynı yöntemle ve kişilerle 6 kez sevkiyat yapıldığı aktarılarak, örgütün İran ayağını Mahmut Mısır ile Ali Yıldırım'ın birlikte yürüttükleri ve İran'dan Türkiye'ye giriş yapan maden yüklü tırlardan önce sanıkların ülkeye giriş yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Kararın "Örgütün varlığı" başlıklı bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Erzurum'da ele geçirilen uyuşturucu ile İstanbul'daki depolarda ele geçirilen eroin maddesinin aynı özellikte olduğu, depolarda ele geçirilen eroinin sarılı bulunduğu materyaller, zulalandığı çuvallar ile üzerindeki yazıların aynı olduğu, operasyonlar sonucunda Sabiha Gökçen Havaalanından Almanya'ya çıkış yaparken yakalanan örgütün kurucusu ve lideri konumunda bulunan sanık Mehmet Zeki Fidan'ın üzerinden ve kendine ait bavuldan ele geçirilenler arasında bulunan ajandasında hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında kendi el yazısı ile yazıldığını beyan ettiği notlar ile operasyon sürecinde Erzurum ile İstanbul Kartal ve Esenyurt ilçelerinde yapılan üç ayrı uyuşturucu madde yakalamasında ele geçen çuvalların üzerinde elle yazılı bulunan '90 tenör-85 tenör ve yan bantları siyah, mavi' şeklinde ibarelerin aynı özellikte olduğu ve çuvalların sanık Fidan'dan ele geçirilen ajandada kendi el yazısı ile yazılı bulunan şifreli kodlara göre gideceği yerlerin belirlendiği anlaşılmıştır."

- Kriptolu telefonla özel haberleşme programından iletişim kurmuşlar

Kararda, suç örgütünün uyuşturucu kaçakçılığını Türkiye'de yaparken güvenlik güçlerine yakalanmamak için ve kaçakçılığın diğer şahıslarca öğrenilmemesi amacıyla aralarında tedbir aldıkları, çeşitli yol ve yöntem geliştirdikleri, örgüt lideri başta olmak üzere herkesin iletişime çok önem verdikleri, katı şekilde gizliliğe riayet ettikleri ve aralarında yaptıkları uyuşturucu konulu görüşmelerinin Fidan tarafından temin edilen kriptolu telefonda "Chat Encro" isimli özel haberleşme programından yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının konumlarına ve görevlerine göre hücre yapılanmasına gittiği, örgüt mensuplarının kiminle görüşeceğine lider tarafından karar verilerek sadece bu isimler kaydedilmek suretiyle telefonların teslim edildiği bildirilen kararda, örgüt yöneticileri ve üyeleri üzerinde liderin baskı uyguladığı, talimatlara uymayanlara şiddet uygulandığı, tehditlere maruz kaldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Kararda, Mehmet Zeki Fidan'ın "örgüt kurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 140 yıl hapis ve 7 milyon 200 bin lira adli para, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hacı Karahan ve Mahmut Mısır'ın "örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 53 yıl 7 gün hapis ve 1 milyon 350 bin adli para, Saruhan Özçelik'in "örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak"tan 142 yıl hapse ve 3 milyon 602 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir'in "örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 107 yıl 1 ay hapis ve 2 milyon 700 bin adli para, Ali Yıldırım'ın "örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 128 yıl 6 ay hapis ve 3 milyon 240 bin adli para cezasına çarptırıldığı aktarılan kararda, Mazlum Özdemir'in ise beraat ettiği bildirildi.