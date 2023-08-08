Dev teleskopun bakımını akıllı robotlar yapıyor

Dev bir küre parçası şeklindeki antenin 30 futbol sahası büyüklüğündeki işlevli alanı üzerinde yer alan 2 bin 225 lazer parçanın bakımı, gerçekten de ciddi bir sorun yaratıyor. Teleskopun yansıtıcı alanı, bir milimetre kalınlığındaki alüminyum tablalarından oluşuyor. Öyle ki, bunlar normal bir insanın ağırlığını çekemezler.

Yeni geliştirilen robot araba, kendisini tasarlayan Çin Bilim Akademisine bağlı Otomasyon Enstitüsü’ne göre, bu yüzey üzerinde her yönde hareket edebilen ve 56 derecelik bir eğimde dahi istenen bütün işleri yapabilen bir araç. Söz konusu sistem FAST'ın bakım hizmetlerinde şimdiden kullanılmaya başladı ve gerekli hizmetlerin etkililiğini büyük ölçüde düzelttiği gibi güvenliğe bağlı riskleri de azalttı.

Güneybatı Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Ping Tang ilçesindeki doğal bir karstik çukura yerleştirilmiş bulunan FAST Ocak 2020’de hizmete girdi ve dünyaya kapılarını resmi olarak 31 Mart 2021 tarihinde açtı.