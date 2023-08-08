  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın tahminleri bir bir tutan Hatice Kolçak 'Bu fragmandı' diyerek duyurdu: O tarihten sonra altın uçacak

Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!

Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Bu sezon başlıyor! Futbolun yeni kuralları tek tek açıklandı

İşi gücü eylem, provokasyon! Akit binasını basan Taksiciler Odası kontak kapatacak...

Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Yasağı böyle deliyorlar! İki̇nci̇ el satışında yeni̇ oyun peydah oldu!

Edirne-Giresun arası NOTAM ilan edildi! Türkiye dünyanın merakla takip ettiği o silahını test edecek

İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık

Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam
Teknoloji Dev teleskopun bakımını akıllı robotlar yapıyor
Teknoloji

Dev teleskopun bakımını akıllı robotlar yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:48:00 -
Dev teleskopun bakımını akıllı robotlar yapıyor

Çinli bir mühendis ekibi, dünyanın en büyük tek parabollü ve en hassas radyo teleskopu olan beş yüz metrelik açıklığa sahip dev FAST'ın temizlik, onarım ve parça değiştirme işlerini gerçekleştirmek üzere akıllı robotik bir araba tasarladı.

Dev bir küre parçası şeklindeki antenin 30 futbol sahası büyüklüğündeki işlevli alanı üzerinde yer alan 2 bin 225 lazer parçanın bakımı, gerçekten de ciddi bir sorun yaratıyor. Teleskopun yansıtıcı alanı, bir milimetre kalınlığındaki alüminyum tablalarından oluşuyor. Öyle ki, bunlar normal bir insanın ağırlığını çekemezler.

Yeni geliştirilen robot araba, kendisini tasarlayan Çin Bilim Akademisine bağlı Otomasyon Enstitüsü’ne göre, bu yüzey üzerinde her yönde hareket edebilen ve 56 derecelik bir eğimde dahi istenen bütün işleri yapabilen bir araç. Söz konusu sistem FAST'ın bakım hizmetlerinde şimdiden kullanılmaya başladı ve gerekli hizmetlerin etkililiğini büyük ölçüde düzelttiği gibi güvenliğe bağlı riskleri de azalttı.

Güneybatı Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Ping Tang ilçesindeki doğal bir karstik çukura yerleştirilmiş bulunan FAST Ocak 2020’de hizmete girdi ve dünyaya kapılarını resmi olarak 31 Mart 2021 tarihinde açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23