Dev şirketleri olan baklavacı Hacı Sayid iflas etti! Milyonlarca sevenleri şokta: Kararı aldılar!

Temeli 1960’lı yılların başında Gaziantep’te atılan Hacı Sayid, bir süre önce içine düştüğü mali girdaptan çıkmak için konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada alacaklı şirketlerin avukatları, Tarihi 1960'lı yıllara kadar dayanan Hacı Sayid’in konkordato talebinin ret edilmesi istedi. tgrthaber'in aktardığı habere göre: Duruşmada, Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol, hileli iflasa gidildiğini öne sürdü.

Şenol, "Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyımu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik” dedi.

MAHKEME İFLASA KARAR VERDİ

Mahkeme, Hacı Sayid A.Ş.’nin konkordato talebinin reddederek iflasına karar verdi.

Hacı Sayid, Hadise’nin kısa bir süre önce boşandığı iş insanı Mehmet Dinçerler’in babası Burhan Dinçerler ve amcası Mehmet Dinçerler’e aitti.