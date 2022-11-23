  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dev şirketler iflas etti! Çok kötü haber
Ekonomi

Dev şirketler iflas etti! Çok kötü haber

Enerji maliyetlerinin ortaya çıkardığı olumsuz durum bazı şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor. İflasların en çok arttığı ülkelerin başını yüzde 110'la Macaristan çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 08:13:00 -
Dev şirketler iflas etti! Çok kötü haber

Yaptırımların enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasıyla Avrupa'da yılın üçüncü çeyreğinde iflas eden şirket sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16,3 artış gösterdi. Eurostat verilerini haberleştiren İzvestiya gazetesi, iflas eden şirket sayısının 5 aydır arttığına dikkat çekti. Habere göre, iflasların ardında temel neden olarak enerji maliyetlerindeki artış var.

İflasların en çok arttığı ülkeler yüzde 110'la Macaristan, yüzde 66'yla İspanya ve yüzde 4'le Litvanya oldu. Buna karşın Romanya, Güney Kıbrıs ve Estonya'da iflas eden şirket sayısı yüzde 21 ile 36 arasında değişen oranlarda azaldı.

İzvestiya'ya konuşan RANHiGS doçenti Sergey Hestanov, Avrupa ekonomisinin tıpkı dünya ekonomisi gibi emin adımlarla resesyona doğru ilerlediğini söyledi.

Finam analisti Olga Belenkaya ise pandemi zamanı iflas talebinde bulunan şirket sayısının devlet desteği sayesinde düşük seviyelere indiğini, şimdiki artışın büyük oranda düşük baz etkisinden kaynaklandığı görüşünü dile getiriyor. Belenkaya şu anda iflas talep eden şirket sayısının 2015'in yüzde 10 gerisinde olduğuna dikkat çekti.

İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı
İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı

Ekonomi

İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı

Mobilya devi iflas etti! Şirketler bir bir batıyor
Mobilya devi iflas etti! Şirketler bir bir batıyor

Ekonomi

Mobilya devi iflas etti! Şirketler bir bir batıyor

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur
Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Ekonomi

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar
Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar

Ekonomi

Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar

Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...
Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...

Ekonomi

Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...

Giyim devi iflas etti! Binlerce işçi işsiz kaldı
Giyim devi iflas etti! Binlerce işçi işsiz kaldı

Ekonomi

Giyim devi iflas etti! Binlerce işçi işsiz kaldı

Bir şirket daha iflasını duyurmaya hazırlanıyor! Binlerce insan şok olacak
Bir şirket daha iflasını duyurmaya hazırlanıyor! Binlerce insan şok olacak

Ekonomi

Bir şirket daha iflasını duyurmaya hazırlanıyor! Binlerce insan şok olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23