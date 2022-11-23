Dev şirketler iflas etti! Çok kötü haber

Yaptırımların enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasıyla Avrupa'da yılın üçüncü çeyreğinde iflas eden şirket sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16,3 artış gösterdi. Eurostat verilerini haberleştiren İzvestiya gazetesi, iflas eden şirket sayısının 5 aydır arttığına dikkat çekti. Habere göre, iflasların ardında temel neden olarak enerji maliyetlerindeki artış var.



İflasların en çok arttığı ülkeler yüzde 110'la Macaristan, yüzde 66'yla İspanya ve yüzde 4'le Litvanya oldu. Buna karşın Romanya, Güney Kıbrıs ve Estonya'da iflas eden şirket sayısı yüzde 21 ile 36 arasında değişen oranlarda azaldı.



İzvestiya'ya konuşan RANHiGS doçenti Sergey Hestanov, Avrupa ekonomisinin tıpkı dünya ekonomisi gibi emin adımlarla resesyona doğru ilerlediğini söyledi.



Finam analisti Olga Belenkaya ise pandemi zamanı iflas talebinde bulunan şirket sayısının devlet desteği sayesinde düşük seviyelere indiğini, şimdiki artışın büyük oranda düşük baz etkisinden kaynaklandığı görüşünü dile getiriyor. Belenkaya şu anda iflas talep eden şirket sayısının 2015'in yüzde 10 gerisinde olduğuna dikkat çekti.