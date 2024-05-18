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Ekonomi Dev şirket Türkiye'ye ilan etti: Erzurum'a fabrika kuruyor! Büyük sürpriz oldu... Ticari seyrini değiştirecek hamle
Ekonomi

Dev şirket Türkiye'ye ilan etti: Erzurum'a fabrika kuruyor! Büyük sürpriz oldu... Ticari seyrini değiştirecek hamle

Yeniakit Publisher
2024-05-18 09:59:00 - 2024-05-18 10:26:34
Dev şirket Türkiye'ye ilan etti: Erzurum'a fabrika kuruyor! Büyük sürpriz oldu... Ticari seyrini değiştirecek hamle

Türkiye'nin önde gelen hijyenik temizlik kağıdı üreticisi Lila Kağıt'ın, 3 milyar lirayı aşan yatırım bedeli ile Erzurum’da kuracağı yeni üretim tesisinin temeli atıldı.

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli üreticilerinden biri olan Lila Kağıt, 271 bin ton kağıt üretim kapasitesi ile sektörün Avrupa ve Ortadoğu'daki üreticilerinin başında geliyor.

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, temel atma töreninde, Erzurum'da geleceğe önemli bir adım atıldığını söyledi. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ve 3 milyar liranın üzerinde bir yatırımın yapıldığ Lila Kağıt tesisinde, yıllık brüt 35 bin ton kağıt üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket halka arz sürecini tamamladı

Şirketin halka arz sürecinin tamamlandığını hatırlatan Öğücü, "Tüm yatırımcılarımıza taahhüdümüz, halka arzdan elde edilecek gelirle yatırımlarımızı hızlı ve şeffaf bir şekilde hayata geçirmekti. Bugün, hiç vakit kaybetmeden karşınızdayız ve Erzurum fabrikamızın temel atma törenini düzenlemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kente bölgenin ilk kağıt tesisini kurmayı çok istediklerini belirten Öğücü, şöyle konuştu:

"Erzurum da bizi çok istedi. Böyle büyük bir arazinin bize tahsis edilmesi ve tüm süreçlerde ilk günden beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve organize sanayi bölgesi yetkililerimize huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Bu fabrika sadece beton, çelik ve makine parçalarından ibaret olmayacak. Burada üretilecek her bir temizlik kağıdı ürünü, emeğimizin, bilgi birikimimizin ve vizyonumuzun bir yansıması olacak."
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"Konumu nedeniyle şehrin ihracata imkan vereceğine inanıyoruz"
Genel Müdür Alp Öğücü ise tören sonrası yaptığı açıklamada, 160 bin metrekarelik alana yayılı 100 bin metrekareye yaklaşan bir inşaat faaliyetine başlandığını söyledi. Erzurum'da yatırım yapmadan önce 6 yıllık bir araştırma süreci geçirildiğini dile getiren Öğücü, şunları kaydetti:

"Bölgedeki birçok ili de aynı şekilde değerlendirdik. Bütün bu araştırmanın özünde bir taraftan sanayinin burada gelişmesine imkan sağlayan bir arazi olması, 5. bölge olup organize sanayi olunca 6. bölge teşviklerinin veriliyor olması, arazinin düz ve geniş alan olarak müsaade ediyor olması, lojistik yollarının üzerinden geçebiliyor olması, enerji imkanın olması ve en önemlisi güvenli ve aynı zamanda ihracata da açılabilen bir coğrafyada olmasıydı. Erzurum'daki üretim tesisinin bir taraftan iç pazarla ilgili ihtiyaçlarımızı karşılayacakken diğer taraftan Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve daha birçok komşu ülkeye ve onların ötesine ihracat yapabilmemize imkan vereceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda iş planı gerçekleştirdik. Erzurum birçok alternatif arasından seçilmiş bir şehirdi. Biz Erzurum'da olmayı çok istedik, Erzurumlular da bizim burada olmamızı çok istedi."

500 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz! 

Şirket yatırımının, bölgede ciddi anlamda lojistik hizmetlerine de olanak sağlayacağını belirten Öğücü, 2025'in ilk çeyreğinde yatırımın birinci fazının devreye girmesini, 2027'nin ilk çeyreğinde de kağıt tesisinin devreye girmiş olmasını hedeflediklerini aktardı. Öğücü, ayrıca yaklaşık 500 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

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Yorumlar

Asim keskin

Hayret, deniz kenarlarını, Marmara bolgesini istanbulu bırakıp ta nasıl oraya gekiyorlar.
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