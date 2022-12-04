Dev şirket resmen iflas etti: İfşa oldu! Elon Musk’tan eski FTX CEO’su hakkında şok iddia

Tesla CEO’su ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın ABD’de Demokrat Parti’ye resmi kayıtlarda açıklanandan çok daha büyük bir destekte bulunduğunu belirtti.

Kayıtlardaki 40 milyon doların sadece görünen rakam olduğunu ima eden Musk, Bankman-Fried’ın demokratlara 1 milyar doların üzerinde bağışta bulunduğunu belirtti. Pek çok kullanıcı Musk’ı kanıt sunmadan suçlamalarda bulunmakla suçlarken kimi kullanıcılar da Bankman-Fried’a tepki göstererek Musk’a destek verdi.

1 milyar dolar gibi yüklü bir meblağın Demokratlara bir kripto milyarderi tarafından aktarılması ise kara para iddialarını gündeme getirdi.

PARA NEREYE GİTTİ?

Bir Twitter kullanıcısı, Bankman-Fried’in 10 milyar dolardan fazla para çaldıktan sonra hapse girmemek için 40 milyon dolar bağışlamasının tüm zamanların en yüksek Yatırım Getirisi işlemlerinden biri olduğunu belirtti.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk ise bu kullanıcıya verdiği yanıtta Bankman-Fried’in Demokrat Parti’ye verdiği gerçek seçim desteğinin 1 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, 40 milyar doların yalnızca kamuya açıklanan rakam olduğunu iddia etti. Musk, “Para bir yere gitti, peki nereye gitti?” dedi.

EN BÜYÜK İKİNCİ BAĞIŞTI

Bankman-Fried, 2021-2022 seçim döneminde ünlü milyarder George Soros’tan sonra Demokrat Parti’nin en büyük ikinci bağışçısı olmuştu. Kâr amacı gütmeyen organizasyon Opensecrets’e göre, FTX iflas başvurusunda bulunmadan önce Demokratlara 39 milyon 884 bin 256 dolar bağışladı.

sigortagundem'e göre; ABD’de siyasi kampanyalara yapılan bağışların şeffaf olma zorunluluğu bulunuyor. Musk’ın iddiaları doğru ise bu durum Joe Biden’ın seçim kampanyasına da yüklü bağışlarda bulunduğu bilinen Bankman-Fried’ın ve Demokratların federal suç işlediği anlamına geliyor.

FTX çöküşünde şu ana kadar yaklaşık bir milyon müşteri ve yatırımcının milyarlarca dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Şirket şu anda müşteri fonlarını yanlış kullanmaktan soruşturuluyor.

Yatırımcılar FTX krizine ve kripto para piyasasının geleceğine odaklanırken ... Galaxy Digital İcra Kurulu Başkanı Mike Novogratz, Bitcoin'in atırımcılar FTX krizine ve kripto para piyasasının geleceğine odaklanırken, önde gelen bir ekonomist kritik açıklamalarda bulundu.

Jeff Booth: 'Bitcoin Hariç..'

Önde gelen yazar ve ekonomist Jeff Booth, kripto para ekosisteminin merkezileşmesinin bir sonucu olarak eninde sonunda çökeceğine inanıyor. Yönetici ayrıca Bitcoin'e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda yaptı. Uzmana göre, 2022'de FTX'in ve bir dizi başka merkezi finans platformunun çöküşü, kripto para para sektöründeki birçok şirketin 'merkezileşmesi' nedeniyle çökeceği anlatısını güçlendiriyor. Booth, FTX ve Celsius gibi merkezi kripto platformlarının, geleneksel finansal sistemini tüm doğal kusurlarıyla basitçe kopyaladığına inanıyor. Booth, Kitco ile yaptığı özel bir röportajda kripto para sektörünün neredeyse tamamının, halihazırda sahip olduğumuz manipülasyon ve merkezileştirmeye dayalı geleneksel finansal sistemini yeniden inşa etmeye çalıştığını iddia etti.

Yöneticiye göre, ölçeklenebilirliği artırmak için merkeziyetsizliği ve güvenliği feda eden protokoller üzerine inşa edildikleri için, geleneksel finansal hizmetlere eşler arası ve güvene dayalı olmayan bir alternatif sunmaya çalışan merkeziyetsiz finans platformlarının bile başarısız olmaya mahkum. Booth, Bitcoin'in merkezi olmayan ve geleceğin finansal sisteminin temel katmanı olacak kadar güvenli kalan tek kripto para birimi olduğunu söylüyor. Ekonomist, Bitcoin dışında tüm kripto para ekosisteminin sıfıra gideceğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

BlockFi iflas etti, Bitfront kapandı: BlockFi'ye 680 milyon dolar borcu olan FTX’in kurucusu, katıldığı New York Times'ın etkinliğinde cezai yükümlülülüğünü redderek 'kendi hayatına odaklanacağını' söyledi. FTX'in çöküşü sonrasında gelen bu açıklama yatırımcıları tam anlamıyla şok etti.

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

BlockFi, 28 Kasım'da Bölüm 11 için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ndeki başvuru, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu kapsıyor. Yenişafakta yer alan habere göre; Bu gelişme, FTX'in çöküşünden sonra birkaç gündür şirketin finansal durumuyla ilgili spekülasyonların ardından gerçekleşti.

BlockFi'nin yaptığı bir açıklamaya göre şirketin elinde 256,9 milyon dolar bulunuyor. Şirket, çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için önergeler verdi. BlockFi ayrıca şirketin, faaliyetleri açısından kritik işlevler için eğitimli iç kaynakları elinde tutmasını sağlamak adına bir 'Kilit Çalışanı Muhafaza Etme Planı' oluşturmayı amaçlıyor ve masrafları azaltmak için de için bir dahili plan oluşturduğunu belirtiyor.

Açıklamaya göre BlockFi International, Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.

FTX çöküşünden sonra BlockFi'nin bir likidite krizi yaşamasına neden olabileceğine dair endişelere yol açtı. 11 Kasım'da para çekme işlemlerini durduran BlockFi, gün içinde web sitesinde paylaştığı bir güncelleme yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ekibimiz, işlemler durdurulduğundan beri bizim için mevcut olan her stratejik seçeneği ve alternatifi araştırdı ve müşterilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya yönelik birincil hedefimize odaklanmış durumda. Söz konusu Bölüm 11 başvurusu, BlockFi'nin şirketi istikrara kavuşturmasını sağlayacak ve BlockFi'ye, değerli müşterilerimizin de dahil olduğu tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaran bir yeniden yapılanma planını tamamlama fırsatı sunacak."

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