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Dev şirket kötü haberi duyurdu! 7 bin 500 kişi işten çıkarılacak

İsveç kökenli uluslararası mobilya mağazası IKEA, birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanını işten çıkaracak.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:58
Dev şirket kötü haberi duyurdu! 7 bin 500 kişi işten çıkarılacak

Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, merkezi destek birimlerinde görevli idari personel başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanı işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

IKEA bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da yeni mağaza formatlarıyla ve online olarak büyüyerek, hizmet yelpazesini artırarak ve dijital konulara yatırım yaparak 11 bin 500 yeni istihdam oluşturmayı öngörüyor.

İşten çıkarmalar toplam iş gücünün yüzde 5'i

IKEA, perakendecilik sektöründeki ve tüketici taleplerindeki hızlı değişime uyum sağlamak için dijital platform ve nakliyat alanında dönüşüm sürecinde. Şirket daha kolay ulaşılabilir mağazalar biçimlerini de test ediyor. Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

"Basitleştirmemiz gerekiyor"

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin, "Organize olma şeklimizi basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Dürüst olmak gerekirse, şimdi organizasyonumuzun birçok bölümünde biraz mükerrer çalışma yürüttüklerini olduğunu görüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:58
  1. Ekonomi
  2. IKEA Group
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