Alman devi şirket iflas etti! Yüzlerce Türk sokağa döküldü

Almanya’nın Solingen kentinde 600 kişinin çalıştığı otomobil jantı üreten fabrika iflas etti. Çalışanlarının 400’ü Türkiye kökenli olduğu Borbet Grup’a ait olan işletmede yaklaşık 600 kişi yeni yıla işsiz girecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, işçilerine tazminat ödememek için aylar öncesinden dev üretim grubu Borbet Grup’tan bilinçli olarak çıkarıldığını söyleyen işçiler, 25 Aralık gününden itibaren fabrika önünde eylem yapıyor. Önceki gün Solingen polisinden aldıkları izinle aileleriyle fabrika önünde eylem yapan işçiler ‘Artık yeter, herkes sesimiz duysun. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız’ sloganları attılar.

26 ve 27 Aralık’ta da ‘İşimizi istiyoruz’, ‘İş yoksa gelecek de yok’, ‘Babam işsiz kalmasın’, ‘Noel sevgi bayramıdır’ ‘Borbet 600 işçisini sevgiyle sokağa attı!’ yazılı dövizlerle fabrika önünde toplanan işçiler ve ailelerine yoldan geçen kent sakinleri de korna çalarak destek verdi. 21 yıldır fabrikada çalışan Ayhan Türkoğlu en düşüğünün 6-7 yıldır kendisinin 21 yıldır çalıştığı fabrikada işverenin daha ucuz işçi çalıştırmak için iki yıldır hazırladığı senaryonun mağduru olduklarını ifade ederek, “Sonuna kadar hakkımızı arayacağız ve gerekirse her gün burada toplanıp sesimizi duyuracağız” dedi. Türkoğlu, işverenin 2023 yılının ilk üç ayında brüt maaşlarını vererek yaklaşık 600 kişiden tazminatsız kurtulmak istediğini sözlerine ekledi.