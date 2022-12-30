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Ekonomi Alman devi şirket iflas etti! Yüzlerce Türk sokağa döküldü
Ekonomi

Alman devi şirket iflas etti! Yüzlerce Türk sokağa döküldü

Almanya'da bulunan ve 400 Türk'ün çalıştığı dev üretim grubu Borbet Grup iflas etti. Jant üretimi yapan şirketin işçileri bir anda işten çıkarması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 07:59:00 - 2022-12-30 08:04:36
Alman devi şirket iflas etti! Yüzlerce Türk sokağa döküldü

Almanya’nın Solingen kentinde 600 kişinin çalıştığı otomobil jantı üreten fabrika iflas etti. Çalışanlarının 400’ü Türkiye kökenli olduğu Borbet Grup’a ait olan işletmede yaklaşık 600 kişi yeni yıla işsiz girecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, işçilerine tazminat ödememek için aylar öncesinden dev üretim grubu Borbet Grup’tan bilinçli olarak çıkarıldığını söyleyen işçiler, 25 Aralık gününden itibaren fabrika önünde eylem yapıyor. Önceki gün Solingen polisinden aldıkları izinle aileleriyle fabrika önünde eylem yapan işçiler ‘Artık yeter, herkes sesimiz duysun. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız’ sloganları attılar.

26 ve 27 Aralık’ta da ‘İşimizi istiyoruz’, ‘İş yoksa gelecek de yok’, ‘Babam işsiz kalmasın’, ‘Noel sevgi bayramıdır’ ‘Borbet 600 işçisini sevgiyle sokağa attı!’ yazılı dövizlerle fabrika önünde toplanan işçiler ve ailelerine yoldan geçen kent sakinleri de korna çalarak destek verdi. 21 yıldır fabrikada çalışan Ayhan Türkoğlu en düşüğünün 6-7 yıldır kendisinin 21 yıldır çalıştığı fabrikada işverenin daha ucuz işçi çalıştırmak için iki yıldır hazırladığı senaryonun mağduru olduklarını ifade ederek, “Sonuna kadar hakkımızı arayacağız ve gerekirse her gün burada toplanıp sesimizi duyuracağız” dedi. Türkoğlu, işverenin 2023 yılının ilk üç ayında brüt maaşlarını vererek yaklaşık 600 kişiden tazminatsız kurtulmak istediğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Fevzi Arslan

Adam fabrikayı size versin işe girerken yalvar yakar işe giriyorsunuz jilet alacak para yokken gıllı gel kılsısız oluyorsunuz adam iflas etmiş vay şöyle vay böyle yerken iyi tabi başka kapıya kapat kardeşim herkes başka iş bulsun bende Türküm ama sen haklısın

memos

yanlis yaziyorsunuz evet solingen ayagini kapatiyor 250 kisi issiz kaliyor ama ayliklarinin yuzde 60 ini ise gitmeden alicaklar issizlik parasi
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