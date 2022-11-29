  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dev şirket iflas etti! Büyük çöküş
Ekonomi

Dev şirket iflas etti! Büyük çöküş

Kripto para piyasasında çöküş sürüyor. ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi'nin iflas ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 07:48:00 -
Dev şirket iflas etti! Büyük çöküş

ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket bugün New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23