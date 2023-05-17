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Aktüel Dev şirket iflas etti: Bir İflas duyurusu geldi! Dev enerji şirketinin iflası istendi, bir kayıp daha...
Aktüel

Dev şirket iflas etti: Bir İflas duyurusu geldi! Dev enerji şirketinin iflası istendi, bir kayıp daha...

Yeniakit Publisher
2023-05-17 00:45:00 - 2023-05-17 00:51:18
Dev şirket iflas etti: Bir İflas duyurusu geldi! Dev enerji şirketinin iflası istendi, bir kayıp daha...

Dev şirketler krize dayanamıyor. Dünyanın birçok noktasından iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez iflas haberi Türkiye'de bulunan bir şirket! Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin iflası istendi. 280 milyon TL sermayeli şirket, Sinop ve Kastamonu’da elektrik enerjisi üretimi yapıyor.

Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin iflası istendiği bildirildi.  Sermayesi 280 milyon TL olan şirket, Sinop ve Kastamonu’da elektrik enerjisi üretimi yapıyor.

Antalya merkezli Konyaaltı İnşaat Hafriyat ve Altyapı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., alacaklı olduğu iddiasıyla Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve San. AŞ’ye karşı iflas talepli dava açtığı gelen haberler arasında.

İlgili davanın duruşması ise 27 Eylül’de yapılacak.

Elektrik üretimi yapıyordu!

İflası istenen Tesla Enerji, ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding’e bağlı bir şirker. Şirket, Kastamonu ve Sinop’ta, hidroelektrik santral ve rüzgâr enerjisi üretimi yapıyor. TP Petrol Dağıtım AŞ ve Akdeniz Faktoring Hizmetleri AŞ de iflası istenen Zülfikarlar Holding’e bağlı faaliyet gösteriyor.


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