Dev şirket FTX, iflas etti ama şok eden iddia: Öncesinde Bahamalar’dan ABD’ye 7.7 Milyar dolarlık varlık aktardı

Delaware’de devam eden iflas davasına ait duruşmada, FTX'in iflas başvurusu yapmadan önce şirketin Bahama mülkünden ABD’deki meslektaşlarına 7,7 milyar dolarlık varlık aktardığı belirtildi. Ayrıca Kısa süre önce iflas eden kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez FTX Türkiye operasyonları, ABD’deki FTX davasının kapsamı dışında bırakıldı. Şirketin Türkiye operasyonlarının ABD mahkemeleriyle iş birliği yapma ihtimalinin düşük olması nedeniyle bu yönde bir kararın alındığı bildirildi.

Geçici tasfiye memurları, FTX Digital'in Bahamalar’daki hesaplarından FTX.US’e 5,6 milyar dolar, Alameda Research'e ise 2,1 milyar dolar aktarıldığını açıkladı.

Avukat Christopher Shore ise ,”Çalışanların Bahamalar'daki mobilyaları, malzemeleri ve araç filosunun da içinde olduğu yaklaşık 3 milyon dolarlık maddi varlığımız daha var” dedi.

FTX'in yeni yönetimi, geçtiğimiz Ocak ayında, tasfiye memurları ile anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve ihtilaflı varlıkları geri alabilmek amacıyla bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Şok eden iddia

Söz konusu işbirliği anlaşması bu konunun henüz başlangıç noktası. Varlıkların Bahamalar’a mı yoksa ABD’ye mi ait olduğu konusu tamamen bilinmez durumda.

Shore’un konuyla ilgili açıklamaları, ABD’li senatörlerin tüm haklarını saklı tuttuğu açıklamalar kapsamında değerlendirilebilir.

Delaware İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, FTX temsilcilerinin Ocak ayındaki talebine olumlu yanıt verdi. Bununla beraber mahkeme, talebin FTX’in çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi. FTX’in yeni yönetimi, FTX Türkiye ve SNG Investments‘ın yeniden yapılanma planlarına dahil edilmesinin verimsiz olduğunu vurguladı.

Öte yandan donanimhaber'in aktardığı haberde: Ocak ayında yapılan başvuruda FTX Türkiye ile SNG Investments‘ın davadan çıkarılması talep edilmişti. FTX‘in başvurusunda Türk yetkililerin ABD mahkemelerinden gelen talepleri uygulama ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti. FTX’in Kasım 2022’deki iflas başvurusunun ardından Türkiye’de de harekete geçilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.