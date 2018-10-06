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Dev rüzgar türbini destek gemisi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunana Cemre Tersanesi'nde Fransız firması için inşa edilen rüzgar türbini destek gemisinin denize indirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:09
Dev rüzgar türbini destek gemisi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde Fransız firması için inşa edilen rüzgar türbini destek gemisi düzenlenen törenle denize indirildi.

Gemiyi denize indiren temsili ipi işletmeci Danimarkalı firma Orsted'in kıdemli denizcilik uzmanı Rebecca Goff kesti. Törene Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Louis Dreyfus Armateurs firmasından Genel Sekreter Vekili Sebastien Floch da katıldı.


Fransız Louis Dreyfus Armeaturs için inşa edilen "NB57 Wind of Change" adlı rüzgar türbini destek gemisi, iç aksamlarının tamamlanmasının ardından 2019 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek. Orsted firmasının işletmesinde, Almanya'daki rüzgar türbini çiftliklerine hizmet edecek gemi, 83 metre boya ve 19,40 metre genişliğe sahip.

Cemre Tersanesi, bu yıl aynı firmayla bir kontrat daha imzalayarak eş gemiyi (sistership) 2021’in ilk çeyreğinde teslim edecek. NB57 Wind of Change, mevcut üretiminin tamamı ihracat olan Cemre Tersanesi'nin, Fransa için inşa ettiği ilk gemi olma özelliğini de taşıyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:09
  1. Yalova
  2. Cemre Tersanesi
  3. Dev gemi
  4. suya indirildi

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