Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yerli ve milli İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görevlerini sürdürüyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre arama kurtarma, güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarına destek olan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş yaptı.

Baykar'ın İHA ve SİHA'ları Deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.



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