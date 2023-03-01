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Aktüel Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok
Aktüel

Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası yerli ve milli İHA-SİHA'lar görev yapmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:52:00 -
Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yerli ve milli İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görevlerini sürdürüyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre arama kurtarma, güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarına destek olan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş yaptı.

Baykar'ın İHA ve SİHA'ları Deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.

 
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