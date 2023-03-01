Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası yerli ve milli İHA-SİHA'lar görev yapmaya devam ediyor.
Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yerli ve milli İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görevlerini sürdürüyor.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre arama kurtarma, güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarına destek olan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş yaptı.
Baykar'ın İHA ve SİHA'ları Deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.
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