Dev projede bir rekor daha

DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde THY, HAVAŞ, ÇELEBİ ve TGS Yer Hizmetleri yönetcileri ve çalışanları ile havalimanında hizmet verecek paydaş firmaların çalışanlarıyla bugüne kadar 27 bin 522 sınıf eğitimi, 28 bin 225 saha eğitimi yapıldı. Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) adı verilen test aşamalarının en önemli üç aşaması için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Eylül ayında bin sahte yolcu, iki bin bagaj, 800 kamu kurum personeli, iki uçak ilk test yapılacak. Testlerin ikincisi ekimin ilk haftası, üç bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, bin kamu personeli üç uçak, üçüncü ve sonuncusu ise açılış tarihinden bir hafta önce yapılacak. Son testte 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, İGA ve operasyonel paydaşlar ile kamu kurumlarına ait bin personel, beş uçak 200 yer hizmeti ekibi yer alacak.

ULUSLARARASI DESTEK



168 kişinin yönettiği test ve entegre sürecinde, Güney Kore'nin dünyaya açılan kapısı olan Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı İşletmesi ve Kuzey Avrupa'nın en önemli aktarma merkezlerinden Kopenhag Uluslararası Havalimanı şirketleri de destek veriyor. Havalimanının açılış töreni öncesinde ise 3 büyük entegre deneme operasyonu ile eksikler görülüp tamamlanacak. Bu deneme için kast ajanslarından destek alınırken, personel ve yolcular, havalimanındaki tüm birimleri ve organizasyonları test edecek. ORAT akışında sınıf ve saha eğitimlerinin ardından deneme süreçleri geliyor. 31 Mayıs'tan bu yana yapılan deneme operasyonlarında 46 senaryo denendi. Bu senaryolar, açılış öncesi kalan dönemde bin, üç bin ve beş bin kişinin katılımıyla çok farklı olaylar yaşanmış gibi gerçek testler yapılarak denenecek.

HER KONU TEST EDİLİYOR



Denemelerde, sözde yolcuların havalimanlarına girerek bagajlarını teslim etmesi ve biniş kartlarıyla uçağa yönlendirilmesi, seçilen koltuğun değişimi ve yeniden bilet basımı, transfer yolcuların yönlendirme tabelalarıyla yeni uçuş kapısını bulması, bagajların zamanında uçağa ve yolcuya teslim edilmesi ve daha pek çok senaryoyu kapsıyor. Denemeler esnasında sistemlerin arızalanması halinde uygulanacak olağanüstü durum planları da test ediliyor.

Kaynak: Sabah