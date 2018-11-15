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Dev projede adım atılıyor! İstanbul'a 10 yeni köprü yapılacak

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi kapsamında İstanbul'a 10 yeni köprü yapılacağını söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:05
Dev projede adım atılıyor! İstanbul'a 10 yeni köprü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Turhan, "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor" dedi.

31 Aralık'ta Atatürk Havalimanı taşınacak

İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu belirten Turhan, bu havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi.

Turhan, 29 Ekim'de 90 milyon yolcu kapasiteli kısmın hizmete açıldığına işaret ederek, ilk etapta havalimanında 5 iniş, 5 kalkış seferlerinden vatandaşların faydalandığını, bunlardan 3'ünün yurt içi, 2'sinin de yurt dışı uçuşlar olduğunu bildirdi.

Böylesine büyük bir tesisin açılmadan önce kobay yolcularla iniş kalkış testlerinin yapıldığını vurgulayan Turhan, bu tür büyük havalimanlarında birden bire tüm sistemin yüklenmesinin doğru olmadığını, bu sebeple gerçek yolcularla şimdilik bu havalimanında 10 sefer düzenlendiğini dile getirdi. Turhan, "31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz." dedi.

"Yeni havalimanına ulaşım sorunu bulunmuyor"

Bakan Turhan, yeni havalimanının şu anda önemli bir ulaşım sorununun bulunmadığını belirterek, tamamı açıldığında buraya günde 250 bin insanın ulaşım sağlayacağını aktardı. İstanbul Havalimanı ile ilgili daha önce planladıkları kara yolu ulaşım sistemlerinin tamamının devreye girdiğini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"Yeni havalimanımıza ulaşım sağlayan Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören, Subaşı, Çatalca yolu şu anda hizmete açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun üçüncü kısmı denilen Kurtköy-Odayeri-Mahmutbey arası da bu havalimanına hizmet veriyor. İstanbul'un ana ulaşım aksları olan TEM Otoyolu, Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören üzerinden Esenler Kavşağı, Avrupa Otoyolu Metris Kavşağı, TEM Otoyolu Arnavutköy, Habipler üzerinden havaalanına bağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Yassıören hattı havalimanı ile birlikte hizmete açıldı. Havaalanı bölgesinde Işıklar Kavşağı ile Tayakadın Kavşağı arasında bir kavşaktan giriş-çıkış yapılıyor, havalimanı tam olarak hizmete girdiğinde 3 kavşaktan giriş-çıkış yapılacak, tek kavşak yetmez. İleride buraya giriş-çıkış yapacak yolcu sayısı günlük 350 bini bulacak. Dördüncü kavşağı da Tayakadın Kavşağı olarak düşünüyoruz. Kargo istasyonu için de ayrı bir kavşak olacak."

Buraya toplu taşıma araçlarının hizmet vereceğini ifade eden Turhan, havalimanında 660 adet D segmentli lüks taksiler olacağını bildirdi.

"İstanbul Havalimanı ile yeni açılım sağladığımız ülkeler var"

İstanbul Havalimanı açılmadan önce bazı ülkelere uçuş izni verilemediğini belirten Turhan, "Afrika-Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk. Şimdi yeni açılım sağladığımız ülkeler var." dedi.

"2020'ye kalmaması lazım"

Kanal İstanbul Projesi ile ilgilide konuşan Bakan Turhan, " İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Kanal İstanbul Projesi'nde 10 köprü yapılması planlanıyor. Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi. Kanal İstanbul'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız." dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:05
  1. Kanal İstanbul
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Cahit Turhan
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey47 dk önce
    Memleketimizde ilçeler arası yollarımız o kadar virajlı ve o kadar dar ki. 60 km yi 60 dk da gidebiliyoruz. Dünya kadar maden kamyonu ve asit dolu tir geçiyor üstelik. Akparti sadece söz veriyor yerine getirmiyor. Benim anladigim akparti için istanbul bir yana kesin oy aldığı diğer küçük vilayetler bir yana. Istanbul için hepsini harcar.
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