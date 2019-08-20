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Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" Çanakkale Boğazı'nda

Platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:33
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" Çanakkale Boğazı'nda

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne gitmek üzere Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 grostonağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğaza giriş yaptı. 

Yaklaşık 3 saatte Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki yerel gemi trafiği de güvenlik gerekçesiyle kısa süreli olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botunun refakat ettiği platformun geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:33
  1. bahama adaları
  2. Çanakkale-Kilitbahir
  3. Çanakkale-Eceabat
  4. Kurtarma-4
  5. Kurtarma-9
  6. Kurtarma-10
  7. KEGM-9
  8. Kocaeli Dil İskelesi
  9. Yunanistan'ın Sakız Adası
  10. Çanakkale

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