Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Bakan Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-5” operasyonlarında Eskişehir’de Hayati Uğur’un, İstanbul’da Gökhan Yaşlı’nın, Aydın’da Ahmet Hano’nun elebaşılığını yaptığı üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Ali Yerlikaya, suç örgütü üyesi 36 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, “Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız” dedi.

Tefecilere darbe!

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında operasyonun ayrıntılarına da yer verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takipli faaliyet sonucunda ‘tefecilik’ suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin mağdurlara faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri ve mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

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220 milyonluk sahte faturayla haksız kazanç!

Aydın Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise, online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura-fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığı'na bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ve yaklaşık 220 milyon lira sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 250 adet casus kamera, 14 milyon lira değerinde 22 adet mağdurlar adına yazılmış senet, 5 milyon lira tutarında bin 721 adet sahte fatura fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-5” operasyonlarında;

Eskişehir’de Hayati Uğur’un, İstanbul’da Gökhan Yaşlı’nın, Aydın’da Ahmet Hano’nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi!

Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı!

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız!

ESKİŞEHİR:

- Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takipli KOM faaliyeti sonucu; "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Mağdur şahıslara faizle borç para verdikleri,

- Mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri,

- Mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları tespit edildi.

AYDIN:

-Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte fatura/fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Nitelikli dolandırıcılık,

- Resmi ve özel belgede sahtecilik ve

- Yaklaşık 220 Milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İSTANBUL:

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen operasyonlarda “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Dolandırıcılık” suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak şahıslar ile anlaştıkları,

- Bu şahısların kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek şahıslara benzeyen ve JOKER olarak tabir edilen yeni - - - Yazılı ehliyet sınavına, düzenlenen sahte kimlik ve dinleme cihazları ile girerek anlaştıkları şahısların sınavdan geçmesini sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

- 6 adet ruhsatsız tabanca,

- 5 adet av tüfeği,

- 250 adet casus kamera,

- 22 adet (14 Milyon TL değerinde) mağdurlar adına yazılmış senet,

- 1721 adet (5 Milyon TL tutarında) sahte fatura/fiş,

- Çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile

- Çok miktarda Türk Lirası, döviz ve altına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."