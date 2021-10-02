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Yerel Dev operasyon! Adana’da tam 23 bin litresi ele geçirildi
Yerel

Dev operasyon! Adana’da tam 23 bin litresi ele geçirildi

Adana'da emniyet güçlerinin kapsamlı çalışma sonrası yaptığı operasyonlarda ele geçirilen akaryakıt miktarı dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 11:24:00 -
Dev operasyon! Adana’da tam 23 bin litresi ele geçirildi

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; 23 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1012 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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