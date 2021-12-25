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Ekonomi Dev market zincirinden "indirim" kararı
Ekonomi

Dev market zincirinden "indirim" kararı

Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrılarına ilk yanıt veren "Şok Market" oldu. Firmadan yapılan açıklamada, "Temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 17:23:00 -
Dev market zincirinden "indirim" kararı

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt geldi. Market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" açıklamasında bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Şok Market'ten yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

İşte indirim yapılan bazı ürünler

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.

 

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Yorumlar

zeki

şok eğer sen ülker grubu isen ve fırsatçılık yani hainlik yaptı ise defalarca hakkımız kız sana HARAM olsun haram olsun haram olsun
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Bunlar kadar üçkağıtçı yok ...

Yarım Kilosu bir gün önce 21 lira olan ürünün fiyatını 24 yapıyorlar ama etiketine 29 lira dan 24 liraya düştü şeklinde etiketliyorlar gören de 29 dan 24 e düştü sanıyor aslında bir gün önce 21 lira idi ve 24 lira oldu yani zamlandı her
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