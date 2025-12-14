  • İSTANBUL
Son Haberler

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu

Libya tezkeresi Meclis gündeminde! Asker gönderme yetkisi 24 ay daha uzatılıyor

DEM’li Kayapınar belediyesi CHP’nin izinde: Kamunun parası heykele festivale!

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi
Dev maçta kırmızı kart oldu! Sahada: Savunmada sürpriz... Beşiktaş'ta yine kayıp

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38'nci dakikada El-Bilal Toure, direkt kırmızı kart gördü. Sahadaki savunmada sürpriz bir değişiklik yaşandı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın yine kayıp yaşadı.

Sol kanattan atağa kalkan Ozan Tufan, El-Bilal Toure'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, El-Bilal Toure'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Deniz Ateş Bitnel: El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda, hakem kararı sahada verseydi saygı duyulurdu fakat güç transferi olmayan, bacağın gergin görünmediği bu pozisyonda ciddi faullü oyundan söz etmek zor! VAR müdahalesi kesinlikle yanlış.

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalarak İstanbul’un üç büyük rakibi karşısındaki 770 günlük galibiyet hasretini bitiremedi.

Maça 9 kişi çıkınca olanlar oldu! İlk yarıda 17 yol yediler

Elazığ amatör maçında saha karıştı! İdman Yurdu ile Kovancılarspor maçında kavga çıktı

Elazığ amatör maçında saha karıştı! İdman Yurdu ile Kovancılarspor maçında kavga çıktı

