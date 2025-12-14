Dev maçta kırmızı kart oldu! Sahada: Savunmada sürpriz... Beşiktaş'ta yine kayıp
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38'nci dakikada El-Bilal Toure, direkt kırmızı kart gördü. Sahadaki savunmada sürpriz bir değişiklik yaşandı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın yine kayıp yaşadı.
Sol kanattan atağa kalkan Ozan Tufan, El-Bilal Toure'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, El-Bilal Toure'ye direkt kırmızı kart gösterdi.
Deniz Ateş Bitnel: El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda, hakem kararı sahada verseydi saygı duyulurdu fakat güç transferi olmayan, bacağın gergin görünmediği bu pozisyonda ciddi faullü oyundan söz etmek zor! VAR müdahalesi kesinlikle yanlış.
Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalarak İstanbul’un üç büyük rakibi karşısındaki 770 günlük galibiyet hasretini bitiremedi.