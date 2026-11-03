Dev maçta ilk 11'ler belli oldu! Aslan galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Almanya’nın güçlü ekiplerinden VfB Stuttgart’ı ağırlıyor. Saat 20.45’te başlayacak ve İngiliz hakem Chris Kavanagh’ın yöneteceği kritik karşılaşma öncesinde iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 kadroları resmi olarak açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının bu kritik haftasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh görev yapacak. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği müsabaka, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Stuttgart: Bredlow, Mittelstad, Chabot, Hendricks, Führich, Atakan Karazor, Prömel, Leweling, El Khannouss, Deniz Undav, Demirovic.