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Dev maç öncesi olaylar çıktı! Takım otobüsüne saldırı! Oyuncular yaralandı

Dünyanın en büyük derbisi olarak bilinen Boca Juniors-River Plate maçı öncesinde olaylar çıktı.

25 Kasım 2018 Pazar 00:30
Dev maç öncesi olaylar çıktı! Takım otobüsüne saldırı! Oyuncular yaralandı

Boca Juniors takım otobüsü River Plate taraftarlarının saldırısına uğradı. Atılan taşlar sonrasında otobüsün camları kırıldı. Olaylarda yetersiz kalan polisin attığı biber gazı, Boca Juniorslu oyuncularını etkiledi.

Boca’dan Carlos Tevez’in yanı sıra, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kustu. Otobüsün taşlandığı sırada vücuduna cam parçaları isabet eden Pablo Perez hastaneye kaldırıldı. Maçın ertelenme ihtimali doğdu. Fakat Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) maçın oynanması kararı aldı.

Boca Juniors'ın futbolcuları Pablo Perez ve Gonzalo Lamardo

'Bu tamamen bir felaket'

Boca Juniors genel sekreteri Cristian Gribaudo, “Oynamak istemeyen bazı oyuncularımız var. Bu tamamen bir felaket oldu. Oyuncularımız yaralandı. Conmebol'la konuşacağız” dedi.

Buna rağmen CONMEBOL yönetimi karşılaşmasının oynanması kararını verdi.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 00:30
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