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Ekonomi Dev kuruluş, ham petrol fiyat tahminlerini yükseltti!
Ekonomi

Dev kuruluş, ham petrol fiyat tahminlerini yükseltti!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, brent petrol için yıl sonu tahminini 98 dolardan 135 dolara yükselttiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:15:00 -
Dev kuruluş, ham petrol fiyat tahminlerini yükseltti!

Goldman Sachs, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yasak getirilmesinin küresel ekonomiyi bugüne kadarki en büyük enerji arz şoku ile karşı karşıya bırakabileceğini bildirdi.

Goldman Sachs, Brent petrolü için 2022 yılı tahminini 98 dolar/varilden 135 dolar/varil seviyesine çıkarırken 2023 beklentisini de 105 dolardan 115 dolar seviyesine yükseltti.

Oslo merkezli danışmanlık şirketi Rystad Energy de ABD'nin ardından Avrupa'nın de Rus petrolünün ithalatını yasaklaması halinde Brent petrolünde fiyatın 200 dolar/varile yükselebileceği uyarısında bulundu.

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