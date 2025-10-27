Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor... Kriz patladı

Almanya’nın 70 yıllık köklü inşaat firması Roschmann, ekonomik kriz nedeniyle iflas etti.Cam ve çelik cephe sistemleriyle tanınan şirket, 100 çalışanını işten çıkardığına ilişkin bir paylaşım yaptı.

1952 yılında kurulan ve cam ile çelik cephe sistemleri konusunda sektörün önde gelen isimlerinden biri olan firma, yaklaşık 100 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. Şirket, Avrupa Merkez Bankası binası gibi birçok prestijli projenin de mimarıydı.

İflas yöneticisi Alexander Zarzitzky, mevcut projelerin tamamlanabilmesi için küçük bir çekirdek ekibin faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Ancak, yeni yatırımcı arayışları sonuçsuz kaldı.

Roschmann’ın iflasının ardında; siparişlerdeki düşüş, ekonomik durgunluk ve büyük projelerdeki gecikmelerin etkili olduğu belirtildi.

Grubun diğer kolu olan Roschmann Glas GmbH ise iflastan kurtuldu. Yaklaşık 50 çalışanı bulunan bu birim, Avusturya merkezli Ertl Glas AG tarafından devralınarak faaliyetlerini sürdürecek.

Küresel borç krizi sinyali derinleşiyor...

Öte yandan Küresel kamu borcu, modern tarihteki en hızlı artış dönemine girdi. Üstelik bu kez yalnızca 'büyük harcayan' ülkeler değil, tüm dünya bu yükselişe ortak.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı son Mali Görünüm Raporuna göre, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere büyük ekonomilerin kamu maliyesi, küresel ölçekte sistemik bir risk haline geldi.

Raporda, “Her ne kadar borcu yüzde 100’ün üzerinde olan ülkelerin sayısı önümüzdeki beş yılda kademeli olarak azalsa da bu ülkelerin dünya GSYH’sindeki (gayri safi yurtiçi hasıla) payı artacak,” dendi.

Buna göre, ''küresel kamu borcu, 2029 yılına kadar dünya GSYH’sinin yüzde 100’ünü aşacak” ve bu seviye, 1948’den bu yana görülen en yüksek borç oranı olacak.

IMF’nin mesajı açık: Sınırsız borçlanma devri kapandı.

Ekonomiler artık kamu kaynaklarını eskisi gibi sınırsızca kullanamayacak.

Borç konusundaki mevcut kayıtsızlık, hükümetlerin gelecekteki ekonomik krizlere karşı çok daha savunmasız hale gelmesine yol açabilir.