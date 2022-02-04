Dev kasırga nedeniyle 4 milyon insan risk altında!

Madagaskar Kızılhaç Genel Sekreteri Andoniaina Ratsimamanga, yaptığı açıklamada, son haftalarda ülkeyi kasıp kavuran Ana fırtınasının ardından cumartesi (yarın) günü Batsirai kasırgasının etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Ülkenin Atsinanana bölgesindeki toplulukların, kasırganın neden olabileceği olası geniş çaplı hasar konusunda endişeli olduğunu söyleyen Ratsimamanga, "Birçok aile, özellikle evleri kasırgadan etkilenmesi muhtemel bölgelerde bulunanlar olmak üzere, acilen geçici barınaklara ihtiyaç duyuyor." dedi.

Ratsimamanga, "Bu yoğun kasırganın boyutundan ve öngörülen etkisinden endişe duyuyoruz. Acil müdahale faaliyetlerimiz hayat kurtarmaya odaklanacak ve arama kurtarma operasyonlarını içerecek." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kasırga nedeniyle Atsinanana bölgesindeki 14 ilçede yaklaşık 4,4 milyon kişinin risk altında olduğuna ve yaklaşık 595 bin kişinin doğrudan etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Kasırga nedeniyle ayrıca 150 binden fazla kişinin yerinden olabileceği tahmin ediliyor.

Ocak ayı sonlarında Madagaskar'ı vuran tropik Ana fırtınasının etkisi nedeniyle en az 55 kişi öldü, 130 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.