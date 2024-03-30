  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail iki bebeğini ve eşini öldürdü! Acılı anneden yürek burkan sözler

Yeniden Refah ile ilgili olay iddia: Fatih Erbakan seçime saatler kala İstanbul adayına teklif yaptı

Zafer için son dua Ayasofya-i Kebir Camii’nde

Dünya Sağlık Örgütünden 'insanlık' çağrısı: Acil tahliye gerekiyor

Tercih senin İstanbul! Bir yanda para kuleleri ve algı belediyeciliği, bir yanda kentsel dönüşüm ve hizmet belediyeciliği

Türkiye'ye flaş tarih verildi! Şoke eden olay: İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek

Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

Murat Kurum: "Bir hayalimiz var" dedi ve ekledi! Yarın birilerini süresiz tatile yollayacağız

Samsung sahipleri dikkat! İşte yeni özellik: Sınırsız batarya tamiri sunacak... Maliyeti 2 dolar artıracak

Başkan Erdoğan seçim tahmininde bulundu
Yaşam Dev kar kütleleri böyle görüntülendi
Yaşam

Dev kar kütleleri böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-03-30 21:40:00 -

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşen köyde kar kütleleri dron ile havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise çığın düştüğü yere giderek fotoğraf çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de havaların ısınmasıyla beraber çığ düştü. Düşen çığ köy merkezine kadar geldi. Çığ düşme anı köydeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. Kar kütlelerinin dağdan köye doğru gelişinin çekildiği görüntüler sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. Köydeki öğretmen ve vatandaşlar çığ düştükten sonra bölgeye giderek kar üstünde fotoğraf çekti. Köyde öğretmen olan Sinem Kara, "Yaklaşık 3 yıldır bu köydeyim. Kar yağdıkça çığ geliyor. Çığ sonrasında güzel bir manzara oluştu, biz de gelip bu anı fotoğrafladık" dedi.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Habip Berk ise her yıl çığ geldiğini söyledi. Berk, "Kar fazla yağdığında bizim köye çığ geliyor. Sürekli olarak bizim köye çığ düşer. Her yıl dağlardan kar köye doğru böyle gelir. Hiçbir zararı da yok bize" diye konuştu.

Herkese örnek oldu! Emine Erdoğan’ın çağrısını dinledi
Herkese örnek oldu! Emine Erdoğan’ın çağrısını dinledi

Yaşam

Herkese örnek oldu! Emine Erdoğan’ın çağrısını dinledi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

17 seçmenli mahallede 2 aday var!
17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Yaşam

17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Robot köpekten dans şov
Robot köpekten dans şov

Yaşam

Robot köpekten dans şov

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23