Dev işbirliği bugün açıklanıyor

ALMANYA’dan 30’dan fazla şirket üst düzey yöneticileri, danışmanlar ve basın mensupları olmak üzere 83 kişilik heyetle Türkiye’ye gelen Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği ortak basın toplantısında Albayrak, “Yakın dönemde çok daha güçlü işbirliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın (bugün) bir kısmı açıklanacak. Almanya Türkiye’nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik işbirliğinin, siyasi işbirliğini beraberinde getirmesini bekliyorum. Dünyaya örnek olacak bir noktadayız” diye konuştu.

Albayrak, son dönemde Almanya ile sağlanan, son derece pozitif havayı daha da güçlendirmek işbirliğini daha da artırmak için hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini detaylıca konuştuklarını dile getirerek “Altmaier’in buraya 30’dan fazla firma yöneticisi ile gelmesi de aslında bugün çok ama çok önemli bir bu durumun işareti. Biz ekonominin her alanında iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Yapıcı bir süreç

Türkiye ile Almanya ekonomik işbirliği hacminin diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğunu ama bunu da yükseltme ve üçüncü ülkelere taşıma potansiyeline sahip olduklarını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: “Almanya, Türkiye’nin önemli yatırım partnerlerinden biridir. Özel sektörün de kendi arasında yürüttüğü projeler var. Enerji, sanayi, ulaştırma gibi sektörlerde müzakerelerin yürütüldüğü bir çok proje var. Türkiye, Almanya ilişkileri ekonomik olarak hep üst düzeydeydi, son dönemde yaşanan siyasi ilişkilerden kaynaklı bir yavaşlama algısı olsa da, iki ülke güçlü siyasi iradesi ve yönetimiyle tekrardan eskisi gibi bir ivmeyle hız kazanmasını sağladık. Türkiye, bölgedeki rekabet avantajı ve özel sektörüyle en önemlisi yetişmiş genç nüfusu ile sadece Avrupa özelinde değil, küresel anlamda da çok önemli bir potansiyel partnerdir. Sadece bu yaşanan birkaç aylık türbülansı bile çok kısa sürede bertaraf ederek ilerleyen bir ülke.”

Albayrak, “Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız. Türkiye, dünyanın bir yerinde hapşurulduğunda hasta yatağına yatan bir ülke değil” dedi.

Zor zaman dostu

Alman Bakan Altmaier de Bakan Albayrak ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “Çok dolu dolu geçen ve çok sayıda konuya değineceğimiz bir ziyaret olacak. İkili ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomi konusunda da çok önemli temellere sahibiz. İki ülke çok önemli ticaret partner. Şu anda 7 bin 500’den fazla Alman firması Türkiye’de yatırımda. Biz bir sinyal vermek, destek vermek istiyoruz. İlişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. İlişkilerin zor zamanlarda da devam etmesini istiyoruz. Küçük ve orta ölçekli şirketlere destek olmak istiyoruz. Ortak ticaret komisyonu oluşturmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye sadece NATO’da önemli partner olmayıp, aynı zamanda dostane ilişkilerimizin olduğu bir ülke” dedi.

Altmaier, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ticarette tarife dışı engellere son verilmesi gerektiğini belirterek ayrıca AB’nin gümrük birliği politikası konusunda Türkiye ile görüşmelerinin karışık bir süreç olduğunu ve daha fazla görüşme yapılması gerektiğini vurguladı. Altmaier ayrıca Türk hükümetinin kur kriziyle baş etmek için aldığı önlemlerin etkili olduğunu ifade etti.

İyi dilekler uçakta başladı



ALMANYA Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Berlin Ankara yolunda uçakta yaptığı açıklamada Türkiye’yle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmekte, ekonomik yatırımlar konusunda çok sıcak mesajlar verdi. Altmaier, “Ziyaretle hedefimiz ilişkileri normalleştirmek, bunun için gerekli şartları yaratmak. Ekonomi sektöründe çok sayıda kapıyı açacağız. Türkiye Alman iş insanları ve yatırımcılar için jeopolitik bir öneme sahip, Orta ve Yakın Doğu’da istikrarın sağlanması için” dedi. Altmaier son yıllarda Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Alman iş insanlarında oluşan çekimserliği bu ziyaretle gidermek istediklerini vurguladı. Altmaier’le birlikte gelen Alman şirket yöneticileri Türkiye’de yeni yatırım ve projelere istekli olduklarını açıkladı. Alman Geothermal Group CEO’su Horst Kreuter, Türkiye’de 50 megabit enerji üretimi yapacak olan termik santral projesi için Türkiye’de Maspo şirketiyle iki iyi niyet sözleşmesi imzalayacaklarını belirtti. Projenin değerinin 50 milyon Euro olduğuna işaret eden Kreuter, 35 megabit termik santralin gelecek yıl üretime başlayacağını, onun ardından ise 50 megabit bir projeyi geliştireceklerini söyledi. Kreuter, Maspo ile imzalanacak ikinci sözleşmenin ise Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da işbirliğini içerdiğini vurguladı. Enerji şirketi MR Plangroup CEO’su Claus R. Mayer, “Avrupa’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Son zamanda yaşanan gerilim bu ihtiyacı çok net gösterdi. Bu hava böyle devam edemezdi” diye konuştu. Aunde Group CEO’su Rolf A. Königs “Bu ziyaretten çok olumlu bir havanın yayılmasını bekliyorum. Biz 1989 yılından beri Türkiye’de yatırım yapıyoruz. 1994’teki krizde birçok şirket Türkiye’yi terketti. Biz kaldık ve kazançlı çıkan biz olduk. Soma’da yaşanan maden faciasının ardından orada bir çimento fabrikasını kurmaya karar verdik. Fabrikanın birkaç hafta içinde açılışını yapacağız. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettik” diye konuştu. (Celal ÖZCAN / BERLİN)