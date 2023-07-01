Dev inşaat şirketi iflas ett! Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu...
Birçok köklü şirket iflas etmeye devam ederken İstanbul'da inşaat alanında hizmet gösteren bir şirket daha iflas ettiğini duyurdu.
Birçok köklü şirket iflas etmeye devam ederken İstanbul'da inşaat alanında hizmet gösteren bir şirket daha iflas ettiğini duyurdu.
Yaşanan ekonomik sıkıntılar şirketleri art arda iflasa sürüklerken İstanbul merkezli inşaat ve endüstri şirketi Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi'nin iflas kararı aldı.
MilliGazete’de yer alan bilgilere göre; İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde verilen kararla, şirketin iflasına hükmedildiği duyuruldu. Kararın saat 15:09 itibariyle alındığı belirtilirken, iflas sürecinin, İflas Tasfiyesi Dairesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.
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