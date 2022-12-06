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Ekonomi Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı
Ekonomi

Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, piyasa değerindeki rekor artışla dünyaca ünlü havayolu devini solladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 12:52:00 - 2022-12-06 12:56:07
Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı

2019‘un sonunda patlak veren koronavirüs, her alanda olduğu gibi havacılık sektörünü de doğrudan etkiledi. Bu süreçte insan temasının azaltılması konusunda alınan önlemlerden birini de tüm dünyada uçuşların uzunca bir süre minimum seviyede tutulmasını örnek gösterebiliriz. Tabii durum böyle olunca dev şirketler maddi zararlarla karşı karşıya kaldı ve hatta bazıları operasyon düzenlenemediği için iflasın eşiğine bile geldi. Ancak son gelen raporlara göre Türkiye’nin ulusal havayolu şirketi THY, bu süreçten minimum zararla çıktı ve piyasa değerini artırarak dünyaca ünlü bir şirketi daha sollamayı başardı.

THY’nin piyasa değeri toplamda 9.78 milyar euroyu aştı

Habertürk’ün haberine göre Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY‘nin piyasa değeri toplamda 9.78 milyar euroyu aştı. Şirket, bu sonuçla 9.28 milyar euro değere sahip Alman devi Lufthansa’yı geride bırakmayı başardı.

Bu noktada Borsa İstanbul‘da faaliyet gören THY’nin piyasa değeri dün hisse senedi fiyatının yüzde 8 oranında artması ve 138,60 TL’ye çıkmasının ardından 191,3 milyar TL seviyelerine ulaştı. Öte yandan havayolu devinin 31 Aralık 2021’de 20,02 TL’lik hisse fiyatı bu süreçte rekor düzeyde arttı ve yüzde 592,3 oranında artarak 141 TL’ye çıktı. Bu da hisse fiyatı açısından yeni bir rekor anlamına geliyor.

Pandemide ağır yaralar alan ve iflas etme noktasına gelen Lufthansa, hisse fiyatını yılbaşından itibaren yüzde 25,7 oranında artırdı. Böylelikle şirketin hisselerinin fiyatı 6,18 eurodan 7,77 euroya yükseldi. Ancak bu artış THY’nin gerisinde kalmasına engel olamadı.

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