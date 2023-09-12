Dev halka arzda: 5-1-ç ve 5-1-h üreten tesisler! Faalse fazla elektriği satabilecekler

5-1-ç kapsamındaki öztüketim amaçlı tesisler ile bunlara bağlı kurulan 5-1-h kapsamındaki tesisler birlikte faal durumdaysa; 5-1-h kapsamındaki tesisin sisteme vereceği ihtiyaç fazlası elektrik bedava olmaktan çıktı.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ve 01 Ekim 2023 tarihinden itibaren yürürlük kazanmak üzere yayımlandı. Değişiklik öztüketim amacıyla kurulan yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesislerine bağlı olarak kurulan 5-1-h kapsamındaki tesislerin sisteme verdiği ihtiyaç fazlası elektriği “YEKDEM’e bedelsiz katkı” olmaktan kurtarıyor. Bu tesisler 01 Ekim 2023’ten itibaren ihtiyaç fazlası elektriği sisteme, bedel karşılığında verecekler. Buna göre; ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile bunlara bağlı olarak belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından kurulan; bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin YEKDEM kapsamında sisteme verdiği elektriğin bedelsiz katkı olarak kaydedileceğine hükmeden düzenleme, koşullu olarak yürürlükten kaldırıldı. Sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektriğin bedelsiz katkı olarak değerlendirilmemesi için, iletim veya dağıtım sistemine enerji vermeyen ana öztüketim tesisinin de 5-1-h kapsamında kurulan tesisle beraber çalışır halde olması gerekecek. enerjigunlugu'e göre: Düzenleme kapsamında yer alan üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün, ilişkili tüketim tesisine göre belirlenecek toplam kurulu güçten fazla olamayacağı hükmü ise değiştirilmeden, aynen korundu. Yeni düzenleme elektrik piyasasında YEKDEM’e katkı olarak kaydedilen toplam tutarın piyasa fiyatlarına etkisi hakkındaki tartışmaları da sona erdirebilir.

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