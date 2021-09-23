Dev geminin pruvasındaki görüntü şaşkına çevirdi! "Daha önce böyle bir şey görmedik"

Japonya'nın Kurashiki kentindeki limanda çalışanlar, dev tanker gemisinin limana yanaşması sonrası şoke edici görüntülerle karşılaştı.

Bölgedeki insanlar, geminin pruvasında ölü bir balinanın olduğunu fark etti.

Bölgenin yerel haber sitesi Yomiuri, tankerin Mizushima limanına gelmeden önce Pasifik Okyanusu'nu geçtiğini belirtti.

Japon basınında çıkan haberlere göre; tanker mürettebatı, yolculuk sırasında bir balinaya çarptıklarını fark etmediğini söyledi.

"Daha önce böyle bir şey görmedik"

Limanındaki görgü tanıkları, daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini belirtti.

Tankerin limana yanaşmasına tanık olan bir balıkçı yerel basına verdiği demeçte, "On yıllardır burada balık tutuyorum ama ilk defa balina görüyorum" dedi.

Mizushima Sahil Güvenlik Departmanı'nı sözcüsü, daha önce böyle bir şeye tanık olmadıklarını ve bu tarz olayların tekrarlanmaması için var olan tedbirlerin gözden geçirileceğini kaydetti.

Olayla ilgili ise herhangi bir soruşturma başlatılmazken; geminin ait olduğu şirket de açıklanmadı.

"Savunmasız tür"

Balinanın türü hakkında resmi bir açıklama yapılmazken; balinalarla ilgili araştırmalar yürüten Cetacean Araştırma Enstitüsü yetkilileri yerel basına; bunun bir yüzgeçli balina olduğunu söyledi.

Bu balina türü, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "savunmasız tür" olarak sınıflandırılıyor.

Bu balina türünün 725 binden fazlasının 1905 ve 1976 yılları arasında öldürüldüğü düşünülüyor.

Bugün ise 100 bin ila 119 bin yüzgeçli balinanın varolduğu tahmin ediliyor.