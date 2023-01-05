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Gündem Dev firma açıkladı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Gündem

Dev firma açıkladı! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Dünya devi Amazon, 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 09:04:00 -
Dev firma açıkladı! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Teknoloji devinin CEO'su, Amazon'un maliyetleri düşürmek için çeşitli pozisyonlardan 18 binden fazla kişinin işten çıkarılacağını söyledi.

CEO Andy Jassy, personele gönderdiği notta, işten çıkarmadan etkilenen işçilere 18 Ocak'tan itibaren bilgi verileceğini söyledi.

Kesintiler, şirketin kabaca 300 bin kişilik kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ediyor.

Kasım ayında Amazon, bir dizi işten çıkarmaya başlattığını söyledi, ancak kaç kişiyi işten çıkaracağına dair bir rakam vermedi.

Jassy, "Etkilenenleri desteklemek için çalışıyoruz ve ayrılık ödemesi, geçici sağlık sigortası yardımları ve dışarıdan işe yerleştirme desteği içeren paketler sunuyoruz. Amazon geçmişte belirsiz ve zorlu ekonomilerin üstesinden geldi ve biz de bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İki ay önce firma, ticari faaliyetlerin yıllık incelemesinde giderleri azaltmaya odaklanacağını duyurmuştu.

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