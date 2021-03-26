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Gündem Dev eserde sona gelindi
Gündem

Dev eserde sona gelindi

Ankara’daki Sincan Belediyesi’nin sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek Kongre ve Kültür Merkezi projesinde sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 10:48:00 -
Dev eserde sona gelindi

 Yeni Akit  Ankara 

16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen merkezde 2 bin 561 kişilik konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, okuma salonları, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak. Merkez, 125 araç kapasiteli kapalı otoparka da sahip olacak. Projenin 2022 Şubat ayında tamamlanması öngörülüyor.

İlçemiz bambaşka olacak

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje ile ilçenin çehresinin değişeceğini belirterek “Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle kompoze edildiği harika bir eser kazanıyor Sincan. Önünde ise 45 dönüme yakın bir alan var, orası Sincan’ın yeni nefes alanı, meydanı olacak inşallah. Sincan’ın çehresini, havasını değiştirecek muhteşem bir merkez ve meydanla Sincan bambaşka olacak. İlçemizi sanatın, kültürün ve sporun merkezi haline getirmek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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