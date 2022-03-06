Dev derbide Manchester City, Manchester United'ı devirdi

Liverpool ile beraber İngiltere Premier League'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Manchester City, dev şehir derbisinde Manchester United'ı ağırladı.

Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebi ile United kadrosunda yer almadığı karşılaşmada ev sahibi City, henüz 5. dakikada Kevin de Bruyne ile öne geçmeyi başardı. 22. dakikada Jadon Sancho skora denge getirse de bundan birkaç dakika sonra, 26. dakikada Kevin de Bruyne bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne taşıdı.

City adına 3. gol, 68. dakikada Bruyne'nin asistinde Riyad Mahrez'den geldi. Ayrıca, 90+1'de Mahrez bir kere daha rakip ağları sarssa da ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı. Fakat daha sonra VAR incelemelerinin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı tespit edildi ve City, farkı 3'e çıkardı ve Manchester City, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

United'ı sezonun ilk yarısında da deplasmanda 2-0 mağlup eden Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla 69 puanla liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Liverpool'un ise 60 puanı bulunuyor. Manchester United ise haftayı 47 puan ile kapattı.

Manchester City, yaklaşık 4 hafta sonra 10 Nisan'da kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek.