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Ekonomi Dev bankadan 'altın' tavsiyesi!
Ekonomi

Dev bankadan 'altın' tavsiyesi!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 10:05:00 -
Dev bankadan 'altın' tavsiyesi!

Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale altının portföy yöneticileri için temel varlık olmaya devam ettiğini, üst üste üçüncü çeyrekte de altına %5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale altının portföy yöneticileri için temel varlık olmaya devam ettiğini, üst üste üçüncü çeyrekte de altına %5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

Fransız bankası ikinci çeyrek öncesinde çoklu varlık portföyünde yalnızca küçük ayarlamalar yaparken, altın Societe Generale portföy yöneticileri için temel bir varlık olmaya devam ediyor.

Fransız bankası, ikinci çeyrek öncesinde çoklu varlık portföyündeki toplam emtia varlıklarını %1 oranında azaltsa da, üst üste üçüncü çeyrekte de altına %5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

Bankanın toplam emtia varlığı portföyün %9'unu temsil ediyor ve petrol yerine bakıra yatırım yapıyor. Analistler, özellikle 2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde jeopolitik gerilimler artmaya devam ederken altın yatırımcılarını sıcak tuttuklarını söyledi.

Analistler, "ABD seçimleri ve maliye politikasına ilişkin riskler öncesinde, değerli metallerde yarar buluyoruz" dedi.
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Altın portföyün sadece küçük bir bölümünü temsil etse de banka, ABD hazine tahvilleri yerine koruyucu varlık olarak değerli metal ve nakdi tercih ettiğini belirtti.

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