Dev bankadan altın için şok tahmin geldi! Duyurdukları sırada altın çakıldı

Küresel ekonomide yavaşlamaya ilişkin endişeler ve yüksek enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesinin ardından dolar endeksi dün yeniden 105 seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,30 seviyesine tırmanarak 11 yılın zirvesini gördü. Ancak endeks bu sabah düşüşe geçerek 104 seviyesine geriledi. Bu sebeple yurt içinde dolar/TL kuru haftanın ikinci gününe sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL 17,25-26, euro/TL ise 18 seviyesinden hemen üzerinde yatay seyrediyor.

Ons Altın dün en düşük 1823 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü. Şu an ise 1817 dolardan değerleniyor. Altının gram fiyatında da 1000 liranın üzerinde zirve yürüyüşü bu sabah itibariyle yerini gerilemeye bırakmış gözüküyor. Dün 1043 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı dolar/TL kuru ve ons altındaki sakin seyir nedeniyle bu sabah 1012 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

Altın çakılabilir

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşan TD Securities ekonomistleri, yüksek enflasyonun altın fiyatlarını kısa vadede 1.830-24 dolar işlem aralığına çekmesi muhtemel. uzun vadede, sarı metal maddi olarak 1.800 doların altına düşmeli.

“Fed’in tam istihdam karşılığında fiyat istikrarından ödün vererek artırımları geri çekmesi oldukça olası. Bununla birlikte, yakın zamanda politika belirsizliği getireceklerini söylemek için henüz çok erken” diyen analistler, “Bu nedenle, öngörülen düzeltmemiz bir bozgun değil. Bu yüzden önümüzdeki yıl altının geri tepmesiyle karşı karşıya olacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TD Securities'in tahmini sonrası altın çakıldı

Bankanın dün tahmini duyurmasının ardından ons altın 1870'lerden şu an 1818'lere kadar geriledi.