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Ekonomi Dev banka Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Parayı Ankara'ya yollayacağız
Ekonomi

Dev banka Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Parayı Ankara'ya yollayacağız

Yeniakit Publisher
2023-07-03 07:18:00 -
Dev banka Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Parayı Ankara'ya yollayacağız

Dünya Bankası, deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar dolar tutarında para göndermeyi onayladı.

Dünya Bankası, Türkiye'ye 1 milyar dolar tutarında bir finansmanı onayladı. Onaylanan finasmanın 6 Şubat depremlerinde bölgede yaşanan tahribatı gidermek ve yeniden yapılaşmayı sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Proje, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve işçileri yeniden işe alarak veya depremden etkilenen bölgeyi terk eden işçilerin yerine yenilerini işe alarak istihdamlarını kademeli olarak deprem öncesi seviyelere çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Söz konusu işletmeler Türk ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam bakımından önemli katkılar sağlamaktadır.

Depremin sonuçlarının üstesinden gelebilmeleri için dayanıklılıklarının desteklenmesi, tedarik zincirleri ve istihdamın desteklenmesi yoluyla daha geniş anlamda ekonomi üzerinde olumlu yayılma etkileri yaratacaktır” dedi.
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