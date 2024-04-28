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Ekonomi Dev banka iflas etti!
Ekonomi

Dev banka iflas etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 15:43:00 -
Dev banka iflas etti!

ABD'de Republic First Bank'ın kapatıldığı ve Fulton Bank'a satıldığını duyuruldu. Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

ABD'de Republic First Bank'ın kapatıldığı ve Fulton Bank'a satıldığını duyuruldu. Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu.

FDIC'den yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.

ABD'DE YILIN İLK BANKA İFLASI

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.

Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon Dolar olmasının beklendiği belirtildi.
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Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

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